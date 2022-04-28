宋家豪演出3上3下 連4場出賽奪中繼成功

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板投1局，演出3上3下無失分，連4場出賽奪下中繼成功。另一場西武獅隊的吳念庭則是3打數沒有安打，不過選到1次保送上壘。

樂天今天與千葉羅德隊交手的賽事，宋家豪在8局下，球隊1分領先時登板，讓高部瑛斗擊出中外野飛球出局，三振掉岡大海後，再讓中村獎吾擊出左外野飛球出局。總計宋家豪用13球投1局，演出3上3下無失分，連2天出賽都沒有掉分，最快球速148公里，目前防禦率1.80。

樂天在1局上靠著首棒西川遙輝轟出陽春全壘打，率先攻下1分；7局上辰己涼介遭到觸身球後，炭谷銀仁朗、西川遙輝、銀次接連敲安打，樂天再得1分；7局下羅德的山口航輝敲二壘安打後，佐藤都志也再補上安打，追回1分，不過最終樂天仍以2比1險勝。

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樂天今天先發投手藤井聖用73球投6局，被敲4支安打，送出4次三振，沒有失分奪下勝投；接著西口直人投1局失1分，宋家豪則是投1局無失分，連4場出賽都奪下中繼成功，本季第4個中繼點進帳；最後安樂智大投1局也無失分。

另一場西武獅與福岡軟銀鷹的比賽，台灣好手吳念庭先發打第5棒、擔任一壘手，1局上擊出游擊飛球出局，3局上及5局上都擊出右外野飛球出局，8局上則是選到保送上壘。總計吳念庭3打數沒有敲出安打，目前打擊率2成75。西武靠著山川穗高在1局上轟出3分砲，終場以4比2奪勝。（編輯：卞金峰）1110428