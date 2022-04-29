泰迪單場失7分中職生涯最多 坦言狀況確實不好

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職中信兄弟泰迪昨天先發3.1局失7分，是追平他中職生涯失分最多的一役，教頭林威助說，昨天泰迪的變化球遭到對方掌握；泰迪則說，確實自己狀況不好，希望從失敗中學習。

泰迪今年轉戰中信兄弟，原本各項投球數據都是名列前茅，在昨天先發之前防禦率僅0.39，還完封過味全龍隊。不過泰迪昨天遭到味全狙擊，用61球僅投3.1局，被敲9支安打，投4次四死球保送，失掉7分，最後吞下敗投，防禦率上升到2.73。

對於泰迪的狀況，兄弟總教練林威助今天表示，昨天泰迪的變化球用比較多一點，且進入好球帶的高度偏甜，對方也有設定到他的變化球，「接下來要請投手教練跟他溝通一下，配球方面要多注意一點。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

泰迪則表示，確實昨天自己狀況沒有很好，加上味全打線積極攻擊，「希望可以從昨天的失敗去學習，下次先發會確保做更好。」前幾年泰迪效力統一獅隊，本季已經是他第3個中職球季，他表示，其他隊對他一定會有研究，「但這是互相的，我們也對他們有研究。」

泰迪昨天退場時有摔手套的動作，談到這個情緒反應，他說明：「確實沒有很開心，但我也理解換投對球隊是最好的，下來一定會有一點情緒，不過是對自己表現不滿意。」昨天賽後泰迪在個人社群媒體貼上小酌的照片，不過他澄清並不是因為心情不好，「有時候我比賽完會小酌一下，放鬆、看看電影。」（編輯：張芷瑄）1110429