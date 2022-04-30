烏克蘭男籃盼延攬塞瑟夫 預計14名球員到台訓練

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烏克蘭男籃國家隊規劃來台移地訓練，球隊總經理安德里（Andrii Lebediev）（中）30日在高雄受訪表示，非常感謝台灣人的熱情跟照顧，這次預計會有14名球員來台移地訓練，也希望PLG台北富邦勇士隊烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）能加入國家隊行列。（高雄鋼鐵人提供）中央社記者曾以寧傳真 111年4月30日

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）烏克蘭男籃國家隊傳出5月底有意來台移訓，球隊總經理安德里今天表示，預計會帶14名球員到台訓練，除希望富邦勇士隊洋將塞瑟夫能加入國家隊，也希望球員能暫時遠離戰火紛擾。

烏克蘭男籃國家隊今年2月赴西班牙參加世界盃資格賽時，因俄羅斯入侵烏克蘭，迫使國家隊流亡海外，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人日前主動伸出援手，資助球隊總經理安德里（Andrii Lebediev）等職員與親屬共4人來台，一行人近日完成隔離檢疫。

安德里今天在鳳山體育館受訪表示，非常感謝台灣人的熱情跟照顧，這次來到台灣，預計會帶14名球員到台移地訓練，也希望台北富邦勇士隊烏克蘭籍洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）能加入國家隊行列。

今天受邀到鳳山體育館觀賞鋼鐵人主場賽事，安德里說，台灣場館及各項設施與歐洲相當不同，歐洲體育館普遍以方形為主，不同於鳳山體育館的圓形設計，場館整體營造的氛圍很棒，十分期待比賽開打。

對於賽場交流，安德里說，雖然過去沒有對戰過台灣隊伍，但他認為台灣隊伍球風偏快，偏重三分出手，與烏克蘭國家隊球風很不一樣。希望烏克蘭隊與中華隊未來能有場上交流，也幫助中華隊在國際賽事提升戰力。

至於來台移地訓練相關細節，安德里說，目前尚與各單位溝通協調，期盼很快會有好結果。烏克蘭球員現在只能離鄉背井、自己準備訓練，希望來到台灣能從歐洲戰火中轉換環境，暫時遠離紛擾。

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P.LEAGUE+聯盟執行長陳建州表示，歡迎烏克蘭男籃國家隊到來，這是超越職業賽場上的交流契機，台灣有機會用籃球伸出援手，對雙方都是很好的成長機會。未來烏克蘭國家隊如果有機會入境台灣，聯盟會全力配合扮演整合角色。

鋼鐵人隊新聞稿指出，一行人日前到鳳山體育館與鋼鐵人球團及教練、球員們會面，互相交流分享籃球相關經驗，隊醫暨防護員波哥丹（Bogdan Karnaukh）也與鋼鐵人防護員包駿鑫討論運動防護專業技術，並協助選手貼紮及肢體伸展。（編輯：郭諭儒）1110430