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戴資穎直落二取勝 台灣女團優霸盃1比0領先澳洲

2022/5/9 20:46（5/9 20:59 更新）
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台灣羽球女團9日在優霸盃小組賽迎戰澳洲，戴資穎以直落二擊敗對手，為台灣女團搶下第一點。（中央社檔案照片）
台灣羽球女團9日在優霸盃小組賽迎戰澳洲，戴資穎以直落二擊敗對手，為台灣女團搶下第一點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣羽球女團今天優霸盃團體賽小組賽第2戰迎戰澳洲，戴資穎僅花24分鐘，以21比6、21比5橫掃台裔澳洲籍女將陳煊渝，為台灣女團搶下第一點。

優霸盃團體賽在泰國曼谷舉行，共16隊參賽，分4組，取分組前2晉級8強，台灣女團與中國、澳洲、西班牙同在B組，小組賽首戰在戴資穎帶領下，以4比1擊敗西班牙，收下勝利，今天對決澳洲。

世界排名第2的戴資穎今天依舊打頭陣，面對排名第72的台裔澳洲籍女將陳煊渝，兩人過去曾在2018年世錦賽交手，戴資穎以直落二取勝。

相隔3年多再度碰頭，戴資穎開局就連拿8分，給對手下馬威，並以21比6搶下首局。

戴資穎次局同樣不給對手太多機會，帶著11比1領先進入技術暫停，並以21比5輕鬆拿下第一點。

優霸盃為女子團體賽，單、雙打共5點賽事，先取得3勝者勝出，小組賽則須打完5點。（編輯：張雅淨）1110509

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