戴資穎優霸盃領軍 台灣女團小組賽擊敗西班牙

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣羽球選手戴資穎今天在優霸盃小組賽首戰為台灣女團搶下第1點，加上第2、3點女單許玟琪、宋碩芸相繼傳出捷報，最終以4比1擊敗西班牙，小組賽首勝到手。

今年湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，台灣女團由戴資穎領軍，上午先展開優霸盃賽事，下午輪到台灣男團在湯姆斯盃接力登場。

台灣這次優霸盃女團與中國、澳洲、西班牙同組，取分組前2晉級8強，今天先與西班牙碰頭，儘管未如預期上演戴資穎與西班牙名將瑪琳（Carolina Marin）對決戲碼，但擔綱第1點的戴資穎僅花25分鐘，以21比5、21比14直落二橫掃艾蘇門迪（Clara Azurmendi），收下第1點。

台灣女團第2點派出許玟琪，隨後以21比16、 21比15收拾羅德里格斯（Lucia Rodriguez），幫助台灣女團搶先聽牌；第3點宋碩芸乘勝出擊，以21比12、21比15力克賽田（Ania Setien），幫助台灣女團提前勝出。

優霸盃為團體賽形式，單、雙打共5點賽事，先取得3勝者獲勝，但小組賽須打完5點。

台灣女團第4點由女雙許雅晴與李佳馨應戰，與西班牙組合艾蘇門迪與柯拉萊斯（Beatriz Corrales）激戰3局，以18比21、21比11、14比21敗下陣來。

壓軸登場的張淨惠與李芷蓁，以21比10、21比18力退賽田與羅德里格斯，台灣女團小組賽首戰以4比1獲勝，9日將與澳洲交手。

台灣女團過去最佳成績為2006年在「羽球精靈」鄭韶婕帶領下挺進4強，近3屆都在8強止步，這次要尋求突破8強魔咒。（編輯：管中維）1110508