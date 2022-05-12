NBA字母哥浴血40分波蒂斯關鍵進球 公鹿逆轉聽牌[影]

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影片來源：Milwaukee Bucks

（中央社波士頓11日綜合外電報導）靠著「字母哥」安特托昆博40分以及波蒂斯末節關鍵補進，美國職籃NBA衛冕軍密爾瓦基公鹿今天後來居上，110比107險勝波士頓塞爾蒂克，把「綠衫軍」逼進季後賽淘汰邊緣。

第4節公鹿一度落後14分，但比賽倒數11.4秒，波蒂斯（Bobby Portis）在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）罰球不進後搶下籃板球補進，讓公鹿反以108比107超前。

倒數8.1秒，公鹿哈勒戴（Jrue Holiday）蓋了史瑪特（Marcus Smart）火鍋，隊友康納頓（Pat Connaughton）接著兩罰俱中，就此底定分數。

此時塞爾蒂克用完暫停，只能從後場發球期望投進三分球追平，但史瑪特推進前場時，球在半場附近被哈勒戴抄走，自此勝負底定，公鹿本系列賽第2度在波士頓踢館成功。

搶下這戰後，公鹿在7戰4勝的東區系列賽取得3比2聽牌優勢，13日的第6戰回到主場，公鹿有可能提前關門。

2度獲選聯盟年度最有價值球員（MVP）的安特托昆博今天40分11籃板最佳，其中包括幫助球隊吹響反攻號角的三分球。

塞爾蒂克則以塔特姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合計60分表現最好。

塞爾蒂克第2節打出28比19，半場結束時還以54比47領先。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110512