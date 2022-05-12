更多編輯台推薦新聞：
快篩陽性視同確診是否理賠？專家點出保單關鍵條款
產經

快篩陽性視同確診是否理賠？專家點出保單關鍵條款

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀
國際

韓國威權象徵青瓦台 尹錫悅上任開放民眾參觀

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

疫情整理包》本土增5萬7188例 開放民眾進口自用快篩每人限100劑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土近一週累計逾30萬例 衛福部估高峰在5月中下旬
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300

NBA字母哥浴血40分波蒂斯關鍵進球 公鹿逆轉聽牌[影]

2022/5/12 12:26（5/12 13:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：Milwaukee Bucks

（中央社波士頓11日綜合外電報導）靠著「字母哥」安特托昆博40分以及波蒂斯末節關鍵補進，美國職籃NBA衛冕軍密爾瓦基公鹿今天後來居上，110比107險勝波士頓塞爾蒂克，把「綠衫軍」逼進季後賽淘汰邊緣。

第4節公鹿一度落後14分，但比賽倒數11.4秒，波蒂斯（Bobby Portis）在安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）罰球不進後搶下籃板球補進，讓公鹿反以108比107超前。

倒數8.1秒，公鹿哈勒戴（Jrue Holiday）蓋了史瑪特（Marcus Smart）火鍋，隊友康納頓（Pat Connaughton）接著兩罰俱中，就此底定分數。

此時塞爾蒂克用完暫停，只能從後場發球期望投進三分球追平，但史瑪特推進前場時，球在半場附近被哈勒戴抄走，自此勝負底定，公鹿本系列賽第2度在波士頓踢館成功。

搶下這戰後，公鹿在7戰4勝的東區系列賽取得3比2聽牌優勢，13日的第6戰回到主場，公鹿有可能提前關門。

2度獲選聯盟年度最有價值球員（MVP）的安特托昆博今天40分11籃板最佳，其中包括幫助球隊吹響反攻號角的三分球。

塞爾蒂克則以塔特姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）合計60分表現最好。

塞爾蒂克第2節打出28比19，半場結束時還以54比47領先。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110512

延伸閱讀
NBA太陽輕取獨行俠 季後賽次輪先聽牌金塊中鋒約基奇連莊 再獲選NBA年度最有價值球員NBA灰熊大勝勇士 季後賽次輪追成2比3NBA首場中東熱身賽 公鹿對老鷹10月阿布達比登場NBA哈勒戴致勝打板 公鹿主場逆轉撲滅熱火[影]NBA 密道頓哈勒戴合砍60分 公鹿主場3連勝魔術碰到公鹿就沒轍 對戰苦吞10連敗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀