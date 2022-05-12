NBA灰熊大勝勇士 季後賽次輪追成2比3

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）美國職籃NBA曼菲斯灰熊隊今天主場出賽，團隊飆進18記三分球，且7名球員得分雙位數，以134比95大勝金州勇士，季後賽次輪目前以2比3落後。

金州勇士前一役靠著柯瑞（Stephen Curry）決勝節關鍵時刻接管戰局，逆轉擊敗灰熊隊，季後賽前4戰結束以3比1搶先聽牌。

灰熊今天力阻勇士隊取得西區冠軍賽門票，上半場團隊攻勢多點開花，5人得分雙位數，包括傑克森（Jaren Jackson Jr.）、貝恩（Desmond Bane）各得13分，反觀勇士前兩節高達14次失誤，半場結束，灰熊以77比50領先。

灰熊下半場延續火力，第3節轟下42分，灰熊前3節結束已砍下119分，也比季後賽次輪前4戰任何一場團隊單場得分還多，雙方差距擴大至119比67，也讓比賽幾乎大勢底定，最終灰熊以39分差取勝，季後賽次輪追成2比3落後，兩隊14日將再度交手。

灰熊今天團隊與外線命中率各47.5%、43.9%，均優於對手，且全場飆進18記三分球，團隊籃板數、助攻數更淨勝對手18顆、15次。

根據ESPN Stats & Info統計，灰熊隊今天全場最多領先55分，也是過去25年季後賽以來次多；而半場攻下季後賽隊史新高77分，半場結束領先27分，也是隊史季後賽最大分差。

灰熊此役共7人得分雙位數，包括傑克森、貝恩、瓊斯（Tyus Jones）各得21分。

勇士隊湯普森（Klay Thompson）拿下19分，為全隊最高，外線6投3中，而隊友庫明加（Jonathan Kuminga）、柯瑞各得17分、14分。（編輯：張芷瑄）1110512