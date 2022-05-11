NBA太陽輕取獨行俠 季後賽次輪先聽牌[影]

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NBA鳳凰城太陽11日靠著布克、艾頓（圖）合力攻下48分，以110比80大勝達拉斯獨行俠。（圖取自twitter.com/Suns）

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天靠著布克、艾頓合力攻下48分，以110比80大勝達拉斯獨行俠，在季後賽次輪以3比2搶先聽牌。

NBA季後賽次輪系列賽前4戰結束，太陽、獨行俠戰成2比2平手，兩隊今天在太陽隊主場交手，尋求率先聽牌。

獨行俠唐西奇（Luka Doncic）首節攻下11分，率隊以26比23領先，而太陽隊次節團隊多點開花，上半場結束以49比46反超。

太陽隊第3節布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）與布里吉斯（Mikal Bridges）聯手，一度拉出17比0攻勢拉開比分，獨行俠第3節進攻端出現當機，加上單節12次失誤，太陽趁機將比分拉開至82比60。

眼看著勝負底定，兩隊後半段輪流換上板凳球員應戰，但在比賽結束前2.3秒時，太陽隊中鋒畢永柏（Bismack Biyombo）在大幅領先情況下，仍在比賽最後一波進攻時嘗試灌籃，引發雙方衝突，與獨行俠克里斯（Marquese Chriss）雙雙被驅逐出場，太陽最終以30分之差帶走比賽勝利，搶先聽牌。

太陽隊此役團隊和外線命中率各49.4%、37.5%都優於對手的38%、25%，太陽隊禁區得分也以44比24占上風。

太陽隊今天以布克表現最佳，攻下28分，外加7籃板、2助攻、2抄截，艾頓貢獻20分、9籃板、2助攻。

獨行俠攻勢集中在唐西奇、布朗森（Jalen Brunson）身上，唐西奇拿下28分、11籃板，單場2助攻則是生涯季後賽新低，而布朗森斬獲21分、7籃板。（編輯：張芷瑄）1110511