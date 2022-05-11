NBA熱火痛擊76人 季後賽次輪率先聽牌[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

NBA熱火10日靠著巴特勒（圖）攻下23分的帶領一路領先，最終毫無懸念以120比85擊敗76人。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社邁阿密10日綜合外電報導）熱火今天靠著巴特勒攻下23分的帶領一路領先，最終毫無懸念以120比85擊敗76人，在季後賽次輪以3比2率先「聽牌」。

美國職籃NBA季後賽次輪，東區頭號種子邁阿密熱火今天在家迎戰第4種子費城76人，兩隊賽前在系列賽前4戰打完，以2比2戰成平手。

今天這場搶「聽牌」的第5戰，熱火首節靠巴特勒（Jimmy Butler）、斯特魯斯（Max Strus）各攻下11分的聯手出擊，以31比19領先76人達兩位數。

熱火在板凳出發的歐拉迪波（Victor Oladipo）於次節攻下11分的帶領下，在上半場打完後，仍以56比44維持兩位數領先。

下半場開打後，熱火幾度將領先拉開到20分，76人靠馬克西（Tyrese Maxey）在第3節時間剩下3秒時砍進三分球，稍微將分差縮小，但熱火在前3節打完後，仍以81比66領先76人。

末節熱火輕鬆應戰，還打出單節39比19的猛烈攻勢，終場以35分之多大勝76人。

熱火的巴特勒此役攻下全場最高23分，斯特魯斯有19分、10籃板的「雙十」成績，文森（Gabe Vincent）、阿德巴約（Bam Adebayo）、塔克（P.J. Tucker）分別拿下15分、12分、10分，替補的歐拉迪波、赫洛（Tyler Herro）則分獲13分、10分。

恩比德（Joel Embiid）今天拿下76人全隊最高的17分，哈登（James Harden）、哈里斯（Tobias Harris）則分別進帳14分、12分。

76人這場比賽的三分球命中率僅2成81，不如熱火的3成94，整體投籃命中率也只有3成65，不如熱火的5成36，是落敗的關鍵因素。

熱火今天贏球，在系列賽率先以3比2「聽牌」，雙方接下來將於12日（台灣時間13日）於76人主場進行系列賽第6戰，熱火最快可於當天挺進東區冠軍賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110511