NBA柯瑞飆27分 勇士中斷火箭2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA金州勇士今天包括柯瑞27分、巴特勒19分在內，先發5人全數得分雙位數，聯手以105比98擊敗休士頓火箭，中斷火箭2連勝，而勇士在巴特勒加盟後，近4戰拿下3勝。

勇士從邁阿密熱火交易換來巴特勒（Jimmy Butler），而巴特勒到來也為柯瑞（Stephen Curry）分擔進攻壓力，巴特勒在披上勇士戰袍前3戰每場都至少拿下20分。

勇士今天客場出戰火箭，展開9天內第6場賽事，勇士首節以28比19領先，次節更將分數拉開至62比48，而火箭首節就出現7次失誤，半場累計13次，也是陷入落後原因。

柯瑞與巴特勒第3節接力在外圍接力開火，一度幫助勇士領先24分，而火箭的葛林（Jeff Green）、哈勒戴（Aaron Holiday）在第3節末段連續得分，重新點燃球隊士氣，並延續到決勝節，將落後差距縮小2分。

勇士靠著柯瑞飆進三分球，加上巴特勒扣籃，重新穩定軍心，加上葛林（Draymond Green）隨後也命中三分，澆熄對手反撲氣燄。

談到巴特勒加盟勇士後4場比賽表現，總教練柯爾（Steve Kerr）表示，巴特勒是名擁有真材實料的球員，打球時有條不紊。

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勇士今天先發5人得分都雙位數，柯瑞三分13投5中、拿下27分，巴特勒19分次之，勇士近期都是在客場作戰，明星賽後將有數天休兵日，下一場比賽將在22日對戰沙加緬度國王，屆時巴特勒與球隊磨合後表現更加令人期待。

至於火箭的哈勒戴拿下全隊最高的25分，外加8籃板，而藍戴爾（Jock Landale）替補出發，獲得13分。（編輯：陳政偉）1140214