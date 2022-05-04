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NBA熱火隊史第1位 赫洛獲選年度最佳第六人

2022/5/4 13:21（5/4 13:43 更新）
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美國職籃NBA宣布邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）贏得2022年最佳第六人獎項。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
美國職籃NBA宣布邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）贏得2022年最佳第六人獎項。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
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（中央社邁阿密3日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）贏得2022年最佳第六人獎項，他是熱火隊史首位贏得這項殊榮的球員。

赫洛從100位體育記者及播報員組成的票選委員中，拿到96張第1名選票，以488分獲選。克里夫蘭騎士的洛夫（Kevin Love）名列第2（3張第1名選票，214分），鳳凰城太陽前鋒強生（Cam Johnson）名列第3（1張第1名選票，128分）。

進入NBA才3年的赫洛，平均每場可繳出20.7分、5.0個籃板和4.0次助攻，三分球命中率39.9%，助熱火以東區龍頭之姿打進季後賽。

赫洛雖然大多替補上陣，上場時間卻堪比先發球員，他例行賽出賽66場，平均每場上陣32.6分鐘，僅先發10場。

去年贏得最佳第六人的猶他爵士克拉克森（Jordan Clarkson），今年票選僅名列第4。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110504

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