NBA獨行俠封鎖太陽主控保羅 系列賽1比2扳回一城[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北7日電）NBA達拉斯獨行俠今天成功箝制對方主力後衛的破壞力，加上自家球星唐西奇繳出26分、13籃板與9助攻，率隊103比94擊敗鳳凰城太陽，系列賽以1比2落後。

美國職籃西區季後賽第2輪，陷入0比2落後的達拉斯獨行俠今天回到自家主場亮相，而今天也恰逢是對手鳳凰城太陽老牌後衛保羅（Chris Paul）的37歲生日，他們也準備好大禮伺候保羅，逼得他發生全場最多的7次失誤，成功阻斷太陽進攻發動機。

保羅今天出賽37分鐘，全場9投5中，包括三分球4投中2，拿下12分、7籃板與4助攻，而他在今年季後賽前8場比賽，共累計13次失誤，他在西部季後賽首輪面對鵜鶘，更曾締造2場比賽共傳出28次助攻，卻沒有發生任何失誤的聯盟紀錄。

有備而來的獨行俠，今天讓保羅出賽的前16分鐘，就發生6次失誤，這也打亂了他們整體進攻，太陽全場團隊命中率為44.7%，也是他們今年季後賽單場命中率首度低於50%。

獨行俠除唐西奇（Luka Doncic）繳出準「大三元」成績單外，後衛布朗森（Jalen Brunson）也拿下這個系列賽最高的28分，兩人聯手發威在主場擊敗聯盟頭號種子太陽，也終結了包含例行賽在內的對戰11連敗。

太陽方面，今天則以前鋒克勞德（Jae Crowder）的19分最高，王牌射手布克（Devin Booker）全場也僅拿下18分、6助攻，此外他也發生了5次失誤。（編輯：張芷瑄）1110507