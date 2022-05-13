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NBA增分區冠軍賽MVP 獎項以柏德及魔術強森命名

2022/5/13 12:19
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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職籃NBA今天宣布，增設東、西區冠軍賽最有價值球員獎，將以名人堂球星柏德、魔術強森為名。

法新社報導，東區冠軍賽MVP獎名是前波士頓塞爾蒂克超級球星為名的柏德獎（Larry Bird Trophy）；西區冠軍賽MVP獎名是洛杉磯湖人傳奇球星為名的魔術強森獎（Earvin "Magic" Johnson Trophy）。

魔術強森說：「名字將被放在西區冠軍賽MVP獎盃上，我感到十分榮幸。獲獎球員在攻防兩端都得表現出色，要幫助隊友打得更好，並帶領他們的球隊走向籃球最偉大的舞台。」

柏德與魔術強森是1980年代NBA最著名的「死對頭」，兩人的對決也激發出現代NBA的風格。

柏德說：「我很榮幸自己的名字能和東區冠軍賽MVP連在一起。」

東、區冠軍獎盃也會印上NBA偉大球員名字。東區冠軍為「庫西盃」（Bob Cousy Trophy），西區冠軍為「羅伯森盃」（Oscar Robertson Trophy）。

1984年以來，NBA總冠軍獲頒的「歐布萊恩盃」（Larry O'Brien Trophy），是以NBA前總裁所做的命名，獎盃設計後來有些微改變。2009年起頒給總冠軍賽MVP、以前塞爾蒂克傳奇羅素（Bill Russell）為名的獎盃也是。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110513

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