NBA獨行俠主場打爆太陽續命 系列賽追成3比3平[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

達拉斯獨行俠13日背水一戰，靠第3節32比20攻勢拉開差距，終場以113比86打爆鳳凰城太陽。獨行俠王牌後衛唐西奇（圖）攻下全場最高的33分。（圖取自twitter.com/dallasmavs）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北13日電）被逼到淘汰邊緣的達拉斯獨行俠今天背水一戰，靠第3節32比20攻勢拉開差距，終場以113比86打爆鳳凰城太陽，在NBA西部季後賽次輪續命，並將系列賽追成3比3平。

NBA美國職籃西部季後賽第2輪，系列賽握有3比2「聽牌」優勢的聯盟頭號種子鳳凰城太陽，今天在對手針對性防守下，前3節打完團隊就發生15次失誤，根據轉播單位統計，獨行俠靠著對手失誤就拿下21分。

獨行俠王牌後衛唐西奇（Luka Doncic）今天又攻下全場最高的33分，這也是他系列賽連續6場比賽都繳出25分以上的成績單，不過第3節還剩4分01秒，他防守時被太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）肘擊，也把現場球迷嚇出一身冷汗。

當時艾頓在禁區接球準備起身灌籃，而他用來護球的左手，卻一拐打中補位企圖封蓋的唐西奇臉上，所幸遭受肘擊的唐西奇並沒大礙。

背水一戰的獨行俠，首節打完僅以28比25取得微幅領先，接下來他們連續兩節團隊得分都在30分以上，也將差距擴大至20分以上，第4節開打前他們已握有22分的領先優勢。

唐西奇今天除拿下33分，另有11籃板、8助攻與4抄截的全方位表現，前鋒布拉克（Reggie Bullock）飆進5顆三分球，攻下次高的19分，替補的丁威迪（Spencer Dinwiddie）與克雷貝（Maxi Kleber）聯手三分球12投8中，都是球隊得以拉開差距功臣。

太陽則以中鋒艾頓的21分、11籃板最高，射手布克（Devin Booker）攻下19分、8籃板，卻發生最多的8次失誤，主控保羅（Chris Paul）進帳13分、4助攻，也出現5次失誤。（編輯：張芷瑄）1110513