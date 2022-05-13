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NBA巴特勒32分轟垮76人 熱火闖東區冠軍賽[影]

2022/5/13 10:09（5/13 10:36 更新）
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NBA邁阿密熱火12日在巴特勒（前右）攻下全場最高32分的帶領下，以99比90獲勝，系列賽4比2淘汰費城76人，率先闖進東區冠軍賽。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
NBA邁阿密熱火12日在巴特勒（前右）攻下全場最高32分的帶領下，以99比90獲勝，系列賽4比2淘汰費城76人，率先闖進東區冠軍賽。（圖取自twitter.com/MiamiHEAT）
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（中央社費城12日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天在巴特勒攻下全場最高32分的帶領下，以99比90獲勝，系列賽4比2淘汰費城76人，率先闖進東區冠軍賽。

NBA東區頭號種子熱火在季後賽次輪打完5戰後，以3比2領先第4種子費城76人。取得「聽牌」優勢的熱火，今天前往76人主場作戰。

這場比賽開打後，熱火靠巴特勒（Jimmy Butler）、斯特魯斯（Max Strus）各攻下9分的聯手帶領，在首節28比25領先76人。

次節76人馬克西（Tyrese Maxey）、恩比德（Joel Embiid）、哈登（James Harden）3名大將都有發揮，分別拿下8分、7分、6分，拉近兩隊差距，但熱火打完上半場，仍以49比48領先1分。

下半場比賽，熱火打出19比4開局，以68比52將領先拉開到兩位數，他們第3節靠著巴特勒單節14分的攻勢，以74比63將領先拉開到11分。

末節76人反撲無力，最終讓熱火9分之差贏球，闖進東區冠軍賽。

巴特勒今天攻下全場最高32分，斯特魯斯有20分、11籃板的「雙十」成績，塔克（P.J. Tucker）攻下12分，阿德巴約（Bam Adebayo）和替補的赫洛（Tyler Herro）各斬獲10分。

恩比德此役為76人拿下20分、12籃板，有「雙十」的表現，馬克西同樣貢獻20分，從板凳出發的米爾頓（Shake Milton）進帳15分，哈里斯（Tobias Harris）、哈登分別拿下14分、11分。

熱火今天獲勝，以系列賽4比2擊敗76人，率先挺進東區冠軍賽，接下來將面對第2種子波士頓塞爾蒂克與第3種子密爾瓦基公鹿系列賽的勝隊。公鹿目前在系列賽以3比2「聽牌」，接下來將於13日（台灣時間14日）在主場迎戰塞爾蒂克。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1110513

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