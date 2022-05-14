張育成染疫康復重回大聯盟 教練團7人確診

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台灣棒球好手張育成4月中旬確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），康復後經過小聯盟復健賽，守護者13日宣布他重新回到大聯盟。攝於3月亞利桑那春訓基地。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年5月14日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯13日專電）美國職棒克里夫蘭守護者今天球員異動，先前列入COVID-19傷兵名單的台灣好手張育成正式歸隊；但教練團多達7人確診隔離，職務大搬風。

張育成是在4月15日守護者主場開幕戰當天身體不適，球隊將他列入傷兵名單，原本沒說明原因，直到4月20日才公開他與其他3名球員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

歷經染疫康復，張育成4月29日起先後到小聯盟2A及3A隊伍打復健賽，恢復比賽感覺。守護者今天客場出戰明尼蘇達雙城，展開3連戰，張育成沒有排進先發名單。

戰績在美聯中區排名第二的守護者隊，3週前經過一波4名球員染疫的麻煩之後，11日再爆發第二波染疫潮。總教練法蘭科納（Terry Francona）在內的多名教練團成員確診。

守護者今天公開確診者身分，除了11日已知的法蘭科納、板凳教練赫爾（DeMarlo Hale），加上打擊教練、助理投手教練、一壘指導教練、三壘指導教練、打擊分析師等，教練團總共7人確診。

教練團之外，球員也有人染疫，兼守一壘及外野的內勒（Josh Naylor）確診。

按照規定，確診者歸隊條件包括：至少間隔24小時連續驗出2次陰性，或者完整隔離10天。在人手不足的情況下，守護者教練團職務大搬風，並從小聯盟徵調多人支援。

為了預防疫情擴大、更多球員確診，守護者也從小聯盟徵調了2名投手、1名捕手到雙城主場隨隊，做為後備球員。（編輯：馮昭）1110514