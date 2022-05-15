喬科維奇奪生涯第1000勝 闖羅馬網賽冠軍賽

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（中央社羅馬14日綜合外電報導）世界球王塞爾維亞名將喬科維奇今天以6比4、6比3直落二擊敗挪威選手路德，闖進羅馬網賽冠軍賽，這也是他生涯的第1000場勝利。

喬科維奇（Novak Djokovic）在擊敗路德（Casper Ruud）後，接下來將與今年蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）冠軍得主希臘選手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪冠軍。

在收下蛋糕紀念獲得生涯第1000勝之際，喬科維奇用義大利語說：「如果我能選兩個地方，來慶祝我拿下生涯第1000勝，那就是塞爾維亞和羅馬。」

「讓我們再拚一個1000勝吧。」

在這個月底將參加法網大滿貫賽的喬科維奇，現在正力拚生涯第6座羅馬網賽冠軍。喬科維奇在這個他最喜愛的場地之一，擊敗世界排名第10的路德，第12度闖進羅馬網賽的男單冠軍賽。

34歲的喬科維奇13日以直落二擊敗加拿大選手奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime），世界排名高居第一的週數累積達到370週，繼續寫下歷史新頁。

這場擊敗路德的比賽，喬科維奇首盤迅速取得4比0領先，揚長而去。路德雖曾打出一些好球，但始終無法真正帶給喬科維奇威脅。

次盤，喬科維奇在第8局破了路德的發球局，最終順利拿下勝利。

賽後，喬科維奇在場邊接受訪問時補充說：「我認為我在這場比賽的前4局和最後4局打得非常好，希望我能帶著這樣的狀態進到明天的決賽。」

喬科維奇和西西帕斯的對決，將重演去年法網冠軍賽的戲碼，當時喬科維奇在5盤大戰後勝出，成功奪下冠軍。

喬科維奇說：「他（西西帕斯）一定處於絕佳的狀態。過去幾年裡， 他一直都是紅土球場表現最好的前2名或前3名球員…我已經預料會在球場上有場大戰，但我也做好了準備。」

目前世界排名第5的西西帕斯在4強賽以4比6、6比3、6比3逆轉擊敗德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev），闖進這次羅馬網賽的冠軍賽。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110515