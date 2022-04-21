溫網禁俄國與白俄球員參賽 喬科維奇斥荒唐

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（中央社貝爾格勒21日綜合外電報導）男網世界排名第一的喬科維奇（Novak Djokovic）說，溫布頓網球錦標賽因為俄羅斯入侵烏克蘭而禁止俄國和白俄羅斯球員參賽是「荒唐決定」。

溫布頓網球錦標賽（Wimbledon）主辦單位20日宣布，因為俄羅斯以「特別行動」的名義入侵烏克蘭，將禁止俄國和白俄羅斯球員參加2022年溫網賽事。

溫網是第一個禁止這兩國選手參賽的網球賽事，這表示世界男網排名第二的俄國名將梅迪維夫（Daniil Medvedev），以及白俄的世界女網第四好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）將被禁止參加6月27日到7月10日的比賽。

喬科維奇在飽受戰火蹂躪的塞爾維亞成長，他說，運動員與目前的衝突無關。

喬科維奇在貝爾格勒舉行的ATP 250巡迴賽塞爾維亞公開賽（Serbia Open）上告訴媒體：「我會永遠譴責戰爭，我絕不會支持戰爭，因為我自己就是戰火下成長的孩子。」

「然而，我無法支持溫網的決定，我認為這很荒唐。」

「當政治干預體育時，結果不會好。」

主辦溫網的全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club, AELTC）這項決定受到ATP及WTA巡迴賽批評。

全英草地網球俱樂部表示，如果從現在到6月的情況出現變化，它將「重新考慮並做出相對回應」。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110421