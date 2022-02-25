烏克蘭遭攻擊 俄籍新球王：願促進世界和平

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（中央社墨西哥阿卡普爾科25日綜合外電報導）俄羅斯男網一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev）今天表示，得知祖國攻打烏克蘭及自己即將登上球王寶座，他的心情經歷了高低起伏的一天，但願能促進世界和平。

曾獲美國公開賽冠軍的梅迪維夫目前正在墨西哥阿卡普爾科（Acapulco）出賽。他表示，看到新聞感覺不好受。

幾小時前，塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）才在杜拜的男網8強賽意外吞敗，這代表梅迪維夫28日將取代喬帥，成為世界球王。

26歲的梅迪維夫在ATP 500等級墨網8強賽擊敗日本選手西岡良仁後表示：「身為一名網球選手，我希望能促進世界和平。我們在這麼多不同國家比賽過，我在青少年與職業選手時期都去過很多國家，聽到這些新聞真的很難受。我一心主張和平。」

梅迪維夫的同胞、世界排名第7的盧布列夫（Andrey Rublev）上週才和烏克蘭選手莫切諾夫（Denys Molchanov）組隊在法國馬賽拿下男雙冠軍。

梅迪維夫表示，兩人的搭檔「很了不起，因為我認為大家應該要相依相伴，那是最重要的事」。

他說，「此刻大家了解到，有時網球不是那麼重要」；但他又說，還是想贏得比賽。「繼續打球絕對不容易，但我很高興我贏得比賽。今天的心情起伏有點大。」

盧布列夫則說，由於烏克蘭的情勢，他在網路上收到一些惡評。

他昨天在杜拜擊敗美國選手麥唐納（Mackenzie McDonald）後表示，「在這種時候，大家應能了解，我的比賽並不重要。重點不在於比賽或比賽對我產生什麼影響，眼前的事情糟糕多了。」

盧布列夫說，「這讓人了解到，世界和平、無論如何都相互尊重以及團結一致有多麼重要，這才是問題所在。我們應該愛護地球，愛護彼此，這是最重要的事。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110225