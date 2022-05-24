喬科維奇法網旗開得勝 將打具積分爭議溫網

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（中央社巴黎23日綜合外電報導）再度踏上大滿貫賽事球場的喬科維奇，今天在法網以直落3獲勝，而談到今年將不給世界排名積分的溫網，他稱仍「打算去溫布頓」尋求衛冕。

22日剛滿35歲的塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），今天在法國網球公開賽，以6比3、6比1、6比0擊敗世界排名99名的日本選手西岡良仁，踏出他尋求衛冕的第一步，而這也是他自去年的美國公開賽後，再度踏上大滿貫賽事的球場。

在法網首輪擊敗西岡良仁後，喬科維奇說：「是的，我打算去溫布頓。」

但他補充道，在俄羅斯入侵烏克蘭後，溫網初步決定禁止俄羅斯和白俄羅斯選手參賽，是個「錯誤」。

為了因應溫網禁止俄國與白俄選手參賽，世界職業網球協會（ATP）、世界女子職業網球協會（WTA）決定取消溫網的世界排名積分，喬科維奇因此將損失2000分。

喬科維奇先前已經因為無法參賽，未能衛冕澳洲網球公開賽冠軍，進而損失2000分積分。

他表示：「總括來說，我很高興球員和ATP站在一起，向大滿貫賽事主辦單位表達，出錯的是溫布頓，而我們也得證明這會造成一些後果。」

喬科維奇認為溫布頓有其他的解決方案，那些方案將比徹底禁賽輕微。

喬科維奇說：「幾天前，我發現英國政府一份給（溫網主辦單位）全英俱樂部（All England Club）的建議，上面其有幾個（不同）選項。」

「檯面上不只一個選項，但他們沒有和ATP的任何人、任何的球員，或任何俄國、白俄球員討論過這個問題。其實只要溝通和去瞭解雙方是否有可以妥協的地方，事情就能解決。」

「所以我認為這是個錯誤的決定，我完全不支持，對所有人來說，這都是雙輸的局面。」

喬科維奇1月因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種的問題，讓已到墨爾本的他被驅逐出境，因此無法在澳網尋求衛冕。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1110524