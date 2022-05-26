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納達爾大滿貫生涯第300勝 法網直落三挺進3輪

2022/5/26 08:46（5/26 08:52 更新）
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（中央社巴黎25日綜合外電報導）西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）今天拿下大滿貫賽生涯第300勝，以6比3、6比1、6比4直落三擊敗持外卡參賽的法國對手穆特（Corentin Moutet），挺進法網男單第3輪。

坐擁21座大滿貫賽單打冠軍的納達爾接下來將對上大會第26種子、荷蘭選手范德贊德舒爾普（Botic Van de Zandschulp），爭取法國網球公開賽男單16強門票，繼續尋求個人法網第14冠。

納達爾是繼瑞士天王費德瑞（Roger Federer，369勝）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic，325勝）之後，第3位在大滿貫賽取得300勝的男單球員。

下週將滿36歲的納達爾如果接下來都晉級，也可能在8強遭遇世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇。喬科維奇去年法網在4強賽擒伏納達爾，最後決賽擊敗希臘對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）奪冠。

喬科維奇今天也晉級法網第3輪，終場以6比2、6比3、7比6（7/4）擊敗斯洛伐克選手莫肯（Alex Molcan）。莫肯是喬科維奇前教練瓦依達（Marian Vajda）新的子弟兵，喬科維奇發出10記「愛司」，打出40個致勝球，以直落三解決世界排名第38的莫肯。

喬科維奇下一場將出戰斯洛維尼亞選手貝德尼（Aljaz Bedene），爭取16強門票。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110526

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