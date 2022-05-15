PLG法獅延長賽飆外線 攻城獅擊敗新北國王

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台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅15日在新莊體育館踢館新北國王隊，兩隊鏖戰到延長賽，靠著攻城獅洋將法獅（Nick Faust）（中）延長賽拿到9分，幫助球隊以122比113擊敗國王。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅今天靠著洋將法獅延長賽3記三分球，且單場攻下37分，率隊以122比113擊敗僅登錄8人的新北國王。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，為順利完成例行賽，台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 昨天調整最低出賽人數部分規定，從原本本土（含外籍生及華裔）與洋將至少各7人、1人，放寬至可接受本土6人、洋將2人，甚至對戰的兩隊都沒有登錄洋將的情況下，若雙方至少登錄8名本土球員，比賽仍可正常進行。

新北國王連2天在主場新莊體育館都僅登錄8名球員應戰，今天出戰攻城獅，上半場國王的楊敬敏就攻下20分，且團隊外線27投7中，優於攻城獅11投1中，而攻城獅靠著洋將辛巴（Sim Bhullar）在禁區展現破壞力，個人半場進帳22分，上半場結束國王以57比54領先。

新北國王下半場一度將差距拉開至10分，攻城獅展現韌性，第4節後段急起直追，靠著朱雲豪關鍵上籃扳成108比108平手，將比賽逼進延長賽。

士氣大振的攻城獅，延長賽由法獅（Nick Faust）領軍，飆進3記三分球，奠定勝基，最終以9分差帶走比賽勝利，目前戰績19勝10敗，穩居龍頭寶座。

攻城獅洋將法獅此役轟下37分，包括6記三分球，另有17籃板、4助攻，辛巴則繳出32分、27籃板。

新北國王全員都有得分，且5人得分雙位數，楊敬敏斬獲全隊最高的32分，外加10助攻，李愷諺貢獻21分、5籃板、11助攻。（編輯：唐聲揚）1110515

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊15日在新莊體育館踢館新北國王隊，兩隊鏖戰到延長賽，攻城獅最終以122比113擊敗國王，拿下勝利。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊15日到新莊體育館踢館新北國王隊，終場攻城獅以122比113擊敗國王，洋將法獅（Nick Faust）（投籃者）拿下37分17籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊15日在新莊體育館踢館新北國王隊，終場攻城獅以122比113擊敗國王，朱雲豪（中，8號）第4節讀秒階段投進關鍵2分，幫助球隊追平比數打進延長賽。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新竹街口攻城獅隊15日踢館新北國王隊，終場攻城獅以122比113擊敗國王，洋將辛巴（Sim Bhullar）（灌籃者）拿下32分27籃板，幫助球隊獲勝。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新北國王隊15日在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅隊，受到疫情影響，全隊僅有8人上陣，兩隊鏖戰到延長賽，最終國王以113比122不敵攻城獅吞敗，國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）（持球者）拿下12分13籃板。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職籃P. LEAGUE+新北國王隊15日在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅隊，受到疫情影響，全隊僅有8人上陣，兩隊鏖戰到延長賽，國王最終以113比122不敵攻城獅吞敗。國王洋將湯瑪士（Thomas Welsh）（持球者）傷癒歸隊，全場上場45分鐘，拿下17分20籃板。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊15日在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅隊，受到疫情影響，全隊僅有8人上陣，兩隊鏖戰到延長賽，最終國王以113比122不敵攻城獅吞敗，國王楊敬敏（持球者）全場上場48分鐘，拿下32分、10助攻。中央社記者張新偉攝 111年5月15日

台灣職籃P. LEAGUE+（簡稱PLG）新北國王隊15日在主場新莊體育館迎戰新竹街口攻城獅隊，受到疫情影響，全隊僅有8人上陣，兩隊鏖戰到延長賽，最終國王以113比122不敵攻城獅吞敗。中央社記者張新偉攝 111年5月15日