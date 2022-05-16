湯姆斯盃羽球團體賽 印度力退印尼拿下隊史首冠

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（中央社記者林行健新德里16日專電）2022年湯姆斯盃羽球團體賽，印度隊15日爆冷擊敗奪冠大熱門印尼隊，拿下隊史首座冠軍獎杯，印度總理莫迪親自致電祝賀。

湯姆斯盃（Thomas Cup）團體賽8日在泰國曼谷開打，15日進行總決賽，印度隊以3比0橫掃上屆冠軍印尼隊，拿下湯姆斯盃創辦73年來的首座冠軍獎杯。

印度隊開路先鋒、世界排名第9的森恩（Lakshya Sen）以8比21、21比17、21比16擊敗世界排名第5的金汀（Anthony Ginting），拿下第1點。

接棒的蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）與謝提（Chirag Shetty）在雙打賽中，以18比21、23比21、21比19力退世界排名前2的桑賈雅（Kevin Sanjaya）與阿山（Mohammad Ahsan）的組合，取得第2點。

前世界球王斯里坎特（Kidambi Srikanth）以21比15、23比21直落二輕取世界排名第8的克里斯蒂（Joanthan Christie），終結了比賽。

賽後，莫迪（Narendra Modi）在推特貼文祝賀印度隊「寫下歷史」，並說印度舉國為此歡騰。

莫迪也親自致電給印度隊表示，這次的勝利將鼓舞印度所有運動員，並邀請印度隊全員在返國後赴總理官邸慶祝。

本屆比賽，台灣羽球男團在小組賽曾擊敗印度隊，以分組第一的姿態進入8強賽。可惜不敵日本，無緣繼續晉級。

目前只有中國、印尼、日本、丹麥、馬來西亞和印度等6隊，捧回過湯姆斯盃的冠軍獎杯。（編輯：馮昭）1110516