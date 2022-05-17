華南金控盃陸續開打 拚U15、U12國手資格

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U15、U12世界盃棒球賽國手選拔賽華南金控盃陸續開打，少棒比賽20日起在台南舉行，青少棒賽6月11日開打，冠軍隊取得組訓權，力拚穿上國家隊戰袍出賽的榮耀。圖為16日賽前宣傳活動，中華民國棒球協會副理事長趙士強（右）致贈感謝狀。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）U15、U12世界盃棒球賽國手選拔賽華南金控盃陸續開打，少棒比賽20日起在台南舉行，青少棒賽6月11日開打，冠軍隊取得組訓權，力拚穿上國家隊戰袍出賽的榮耀。

華南金控盃全國少棒賽將於20日至28日在台南亞太國際棒球訓練中心開打，此項賽事為表定7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，總計18支球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，冠軍預計28日出爐。

過去三級棒球代表隊參加LLB世界少棒聯盟、小馬聯盟賽事，都是穿國家隊球衣出賽，自2021年起不再以台灣國家隊名義參賽，三級棒球賽事僅剩亞洲盃、世界盃具有國手身分，亞洲盃、世界盃輪流舉辦。

2020年亞洲盃少棒賽、2021年U12世界盃棒球賽都受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響無法如期舉行，U12世界盃延至今年舉行，若順利舉行，按照規劃，將連兩年在台南舉辦U12世界盃棒球賽。

新北市隊去年拿下華南金控盃少棒賽隊史首冠，卻因為國際賽延期，無緣披上國家隊戰袍，今年力拚連霸。

2020年U15世界盃棒球賽也因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延期，當年拿下華南金控盃青少棒賽冠軍的高雄市隊取得代表權，無緣披上國家隊戰袍出國比賽，去年華南青少棒冠軍隊伍為桃園市。

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今年U15世界盃棒球賽預計8月底在墨西哥艾莫西約（Hermosillo）舉行，此次華南金控盃青少棒賽將於6月11日在三重棒球場開打，冠軍預計19日出爐。

華南金控盃少棒、青少棒賽事8強起提供直播服務，少棒轉播日期為5月25日至28日、青少棒為6月16日至19日，可透過有線電視緯來精采台、MOD愛爾達電視頻道觀看球賽，也增加YAHOO!運動粉絲團、Getwin Sport YouTube及twitch等收視平台。（編輯：謝雅竹）1110517