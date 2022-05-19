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泰國羽球公開賽 戴資穎進8強將戰何冰嬌

2022/5/19 16:57
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（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣羽球一姐戴資穎今天在泰國羽球公開賽女單次輪，未受太多阻力，即以21比15、21比14輕取世界排名48的印尼好手哈塔萬，順利挺進8強，明天將對戰中國好手何冰嬌。

在泰國曼谷舉行的泰國羽球公開賽，隸屬羽球世界巡迴賽超級500系列，並緊接在湯優盃之後登場。

世界排名第2的戴資穎，榮膺女單大會頭號種子，女單16強她遭遇印尼女將哈塔萬（Ruselli Hartawan），雙方過去沒有交手經驗，戴資穎一掃首役暖機太慢的缺失，俐落地以直落二橫掃對手，輕鬆拿下8強入場券。

戴資穎在昨天的比賽中，開局非受迫性失誤偏多，領先打到最後竟意外失手，所幸接下來她即時回穩，讓丹麥的雅可布森（Julie Dawall Jakobsen）最後兩局合計只拿14分，並在決勝局以強勢的16比0攻勢收尾，以2比1後來居上，闖過頭關。

今天開賽戴資穎在開局2比2平手之際，一口氣連拿5分拉開差距，對手隨後回穩追到僅差1分，不過戴資穎再靠著一波5比1攻勢止血，隨後一路領先，以21比15拿下首局。

次局戴資穎攻勢更猛，先拉出9比1的下馬威，全場兩度領先10分，最後以21比14再下一城，整場比賽只用29分鐘，順利挺進下一輪。

戴資穎晉級8強後，明天將與中國女將何冰嬌角逐4強門票，雙方過去11次交鋒，戴資穎有著9勝的優勢。（編輯：屈享平）1110519

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