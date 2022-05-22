趙璟榮飆最速153公里 一路走來辛苦感觸深

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職味全龍隊投手趙璟榮今年心態更成熟，在場上也投出好表現，昨天中繼出賽飆出生涯最快153公里，連兩場中繼勝投，回顧一路走來並不算順利的棒球路，他笑說：「辛苦自己了、終於走出來了。」

趙璟榮高中就讀青棒名校高苑工商，但棒球路走得並不順遂，三級棒球時期是野手，升上大學後嘗試練投手，之後也加入台灣電力成棒隊、安永鮮物成棒隊，2019年選秀會落選，2020年再度投入選秀，獲得味全龍隊青睞。

進到職棒之後，趙璟榮卻因為不適應訓練方式，加上給自己的壓力太大，出現投球失憶症，首度萌生是否該放棄的念頭。他解釋，棄打從投時，是想說可能有練投手的潛力，但遇到投球失憶症後，開始懷疑自己，是不是不適合當投手。

趙璟榮感謝味全龍隊總教練葉君璋、投手教練在他低潮時拉一把，「他們跟我想像中的職棒教練不一樣，都會親自指導、一顆一顆球跟我講。」

趙璟榮16日與中信兄弟隊比賽中繼2局無失分，拿下中職生涯首勝，他表示，當下沒有多想什麼，隔一天才突然有感覺，「是生涯首勝耶！而且又是在自己的家鄉高雄拿到」，回顧一路走來，「走得滿辛苦的，辛苦自己了，終於走出來了。」

趙璟榮昨天與中信兄弟隊比賽也有中繼登板，投1局無失分、飆出生涯新高球速153公里，連兩場中繼出賽拿下勝投，他笑說，「比較幸運」，過去正式賽最快球速150公里、練習時曾投到152公里，昨天沒有特別催球速，但球速再創新高滿開心的。

趙璟榮表示，今年球季的進步，訓練是一部分，但另外一個重點是心態上的不同，一開始會懷疑自己，擔心會不會投不好、狀況好不好，但發現想再多，結果也不會改變，隊上有請心理老師，也學到調整心態的技巧、訣竅。

至於球速上是否能再突破，趙璟榮很正面，希望繼續努力達成，但更在意的是均速的進步，希望均速可以進步到150公里。（編輯：張雅淨）1110522