林志傑擊敗陳又瑋 蟬聯PLG年度人氣王

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+ 2021-22賽季年度人氣王的獎項分4階段投票，今天公布票選結果，由台北富邦勇士球星林志傑擊敗高雄鋼鐵人新秀陳又瑋，蟬連年度人氣王的頭銜。

為提升球迷投票參與度，P. LEAGUE+聯盟（簡稱PLG）將人氣王投票分成4階段，總共吸引12萬8551人次參與投票，今天發布新聞稿揭曉票選結果，39歲的林志傑依舊擁有高人氣，完成人氣王2連霸，本季例行賽僅缺陣4場，合計出賽26場，場均10.92分、4.96籃板、2.96助攻。

PLG聯盟表示，第一階段投票先選出各隊前4名人氣球員，新竹街口攻城獅的高國豪以1萬7699票人氣最旺，林志傑則以1萬5759票居次。

第二階段各隊再從4名球員中選出最有人氣的1位，分別是富邦勇士的林志傑、新北國王的楊敬敏、桃園領航猿的盧峻翔、新竹街口攻城獅的高國豪、福爾摩沙台新夢想家的林俊吉、高雄鋼鐵人的陳又瑋。

進入第三階段後，各隊人氣球員捉對廝殺，林志傑以2萬1212票居第一，新秀陳又瑋則以1萬9463票、些微的差距擊敗「士官長」楊敬敏，與林志傑在第4階段一較高下。

富邦勇士、高雄鋼鐵人第四階段各出奇招，幫助自家人氣球星拉票，勇士在社群平台推出多支影片，除了展現林志傑球場上令人嘆為觀止的球技，也讓人看到野獸私底下可愛的一面。

鋼鐵人則是幫陳又瑋披上競選背心，和球隊吉祥物一同搭上競選吉普車沿街拜票，吸引高雄鄉親的支持。

PLG聯盟指出，最後投票結果，林志傑以1萬7962票力壓陳又瑋的1萬2765票，再度獲得年度人氣王獎項。（編輯：李亨山）1110523