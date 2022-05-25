更多編輯台推薦新聞：
自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異
生活

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看
國際

四方安全對話是「亞洲版北約」嗎？印度為何尷尬？問答一次看

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽性即確診26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

日職吳念庭吞3K 宋家豪連10場無失分

2022/5/25 20:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北25日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭重返一軍後，連2場先發，今天出戰中日龍，打擊熄火，苦吞3次三振，1次保送；樂天金鷲隊台灣投手宋家豪中繼1局，連10場出賽無失分。

吳念庭歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，昨天趕在日本職棒兩聯盟交流戰首戰重返埼玉西武獅一軍行列，歸隊首戰單場2安打、4打點，包括一發2分砲，幫助球隊以8比5勝出。

西武獅今天繼續在客場名古屋巨蛋出戰中日龍，吳念庭先發打第5棒、守三壘，但狀況不佳，除了2局上靠著保送上壘，第4、6、8局上場打擊都吞下三振，賽後打擊率降至2成77。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中日龍今天首局靠著三壘安打和高飛犧牲打，先馳得點，而西武獅隨即在2局上靠著山川穗高陽春砲扳平比分；西武獅5局上攻勢再起，愛斗、川越誠司敲安，攻下1分，最終就以2比1迎接勝利。

另外，樂天金鷲隊今天出戰阪神虎，台灣投手宋家豪在8局下、球隊6比1領先情況時登板，被擊出1安，送出1次保送、2次三振，連續10場出賽無失分，樂天最終就以6比1收下勝利。（編輯：張雅淨）1110525

延伸閱讀
台將同場出賽 吳念庭從宋家豪手中打回1分吳念庭連兩戰敲安 宋家豪二軍後援1局無失分
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族