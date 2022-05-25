日職吳念庭吞3K 宋家豪連10場無失分

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭重返一軍後，連2場先發，今天出戰中日龍，打擊熄火，苦吞3次三振，1次保送；樂天金鷲隊台灣投手宋家豪中繼1局，連10場出賽無失分。

吳念庭歷經確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，昨天趕在日本職棒兩聯盟交流戰首戰重返埼玉西武獅一軍行列，歸隊首戰單場2安打、4打點，包括一發2分砲，幫助球隊以8比5勝出。

西武獅今天繼續在客場名古屋巨蛋出戰中日龍，吳念庭先發打第5棒、守三壘，但狀況不佳，除了2局上靠著保送上壘，第4、6、8局上場打擊都吞下三振，賽後打擊率降至2成77。

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中日龍今天首局靠著三壘安打和高飛犧牲打，先馳得點，而西武獅隨即在2局上靠著山川穗高陽春砲扳平比分；西武獅5局上攻勢再起，愛斗、川越誠司敲安，攻下1分，最終就以2比1迎接勝利。

另外，樂天金鷲隊今天出戰阪神虎，台灣投手宋家豪在8局下、球隊6比1領先情況時登板，被擊出1安，送出1次保送、2次三振，連續10場出賽無失分，樂天最終就以6比1收下勝利。（編輯：張雅淨）1110525