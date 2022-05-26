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中職桃猿疫情擴大 晚間台東戰停賽

2022/5/26 12:56（5/26 13:33 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天新增3名球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陽性，中職說，累計匡列數超過14人，達停賽標準，晚間與中信兄弟隊在台東棒球場賽事停賽。

桃猿昨天球員、教練和隊職員共15人快篩陽性，26日兩度更新疫情，一軍野手余德龍、投手黃子鵬及王躍霖快篩陽性。

中職公告，自18日統計到昨天，桃猿匡列14名一軍球員，又新增3名球員快篩陽，但有2名球員解隔期滿快篩陽持續隔離，1名球員解隔，一軍隔離人數已達16人。

味全龍隊日前曾因多名球員染疫或隔離，多場賽事延賽；中職表示，桃猿匡列數達領隊會議決議的一軍球員超過14人停賽標準，晚間台東棒球場賽事停賽，至於明天桃猿與統一7-ELEVEn獅隊在花蓮縣賽事是否受影響，賽務部還在與球隊討論。

台東賽事停賽，未來是否仍在同場地補賽？中職說，原則上不回台東，由賽務部一併安排後續補賽。（編輯：李明宗）1110526

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