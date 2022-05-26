日職吳念庭敲1安 宋家豪中繼1局奪勝投

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）旅日西武獅隊台灣野手吳念庭今天出戰中日龍，4打數1安打；樂天金鷲隊台灣投手宋家豪連2天登板，今天中繼1局被敲2安、無失分，拿下個人本季第2勝。

吳念庭在確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，在日本職棒兩聯盟交流戰埼玉西武獅與中日龍3連戰首戰歸隊，24日單場2安打、4打點，包括一發2分打點全壘打，25日苦吞3次三振。

西武獅在拿下3連戰前2戰勝利後，今天繼續在客場名古屋巨蛋與中日龍碰頭，先發的吳念庭續扛第5棒、守三壘，但第2、4、6局上場都敲成飛球出局。

中日龍第4至6局都有攻勢，共進帳6分，而西武獅靠著外崎修汰第5局安打帶有1分打點，攻下全隊第1分，前8局結束西武獅以1比6落後。

西武獅山川穗高9局上率先敲安，吳念庭在沉寂3打席後，第4次上場打擊時揮出個人今天首支安打，隨後西武獅靠著柘植世那安打、中村剛也擊出滾地球，再添2分，但後續未能延續攻勢，最終西武獅以3比6落敗。

另外，樂天金鷲隊今天繼續與阪神虎交手，樂天隊宋家豪在8局下0比0平手時登板後援，連2天亮相，投1局被揮出2支安打，連續11場出賽無失分。

兩隊前8局都未能添得分數，樂天9局上突破僵局，渡邊佳明、炭谷銀仁朗安打後，靠著銀次適時敲安，攻下全場唯一1分，樂天最終以1比0險勝，宋家豪拿下勝投，本季個人第2勝到手。（編輯：張雅淨）1110526