泰迪調整投球機制成效佳 范米特同場較勁更想表現

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中華職棒中信兄弟隊洋投泰迪28日主投8局無失分，繳出優質先發、無關勝敗，他坦言前陣子投球機制出了一些狀況，但調整有成效，也希望可以維持更穩定。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月29日

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職中信兄弟隊洋投泰迪昨天投8局無失分優質先發、無關勝敗，他坦言前陣子投球機制出了一些狀況，但調整有成效，昨天跟前隊友富邦悍將投手范米特同場較勁，會更想有好表現。

中華職棒中信兄弟隊昨天在主場洲際棒球場迎戰富邦悍將隊為投手戰，兄弟隊洋投泰迪用110球投8局，僅被敲出6支安打，投出5次三振、無失分，表現亮眼但無關勝敗。

泰迪今天受訪表示，前陣子狀況不理想主要是投球機制出了一些狀況，持續跟投手教練佛斯特討論，不斷調整、收到不錯的效果，也希望可以維持更穩定。

昨天開賽泰迪稍微有狀況，2局1人出局後接連被敲安打，外野手林書逸雖然守備受到陽光影響有點小瑕疵，但接著美技守備抓到雙殺，泰迪直言那是很精彩的守備，也知道那個時間太陽的方向守備上看球會比較困難。

泰迪昨天9局續投被首名打者范國宸敲出安打後退場，他表示，昨天與范國宸對戰前幾個打席效果不錯，可惜9局被敲出安打。

泰迪目前為止本季主客場成績有落差，主場3場先發出賽拿下2勝，防禦率是0；客場出賽5場戰績1勝3敗，防禦率4.45。泰迪表示，在主場投起來感覺比較自在，球迷加油聲讓他很享受，客場需要一直移動也有影響。

昨天悍將先發投手范米特與泰迪去年是墨西哥聯盟隊友，范米特昨天也投出7局無失分優質先發。泰迪表示，兩人去年一起拿下總冠軍，可以跟好的投手同場較勁，會想要表現得更好，兩人昨天都有好表現，很開心最後是兄弟隊贏球。（編輯：張雅淨）1110529