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貝比魯斯聯盟U12選拔 新竹縣關西國中奪冠

2022/6/5 18:47
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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）協助偏鄉弱勢孩子出國打球的台灣貝比魯斯棒球聯盟，在高雄舉行全國U12選拔賽，最終由新竹縣關西國中以7:4擊敗高雄市屏山國小，首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽。

台灣貝比魯斯棒球聯盟（Taiwan Babe Ruth Baseball League）為國際最大少棒組織、美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League）在台灣唯一官方認證聯盟組織。

台灣貝比魯斯棒球聯盟今年的U12選拔賽自5月30日到6月5日在高雄市立德棒球場舉行，共有來自全國17支球隊報名參賽。

今天總冠軍賽，最終由新竹縣關西國中以7:4擊敗高雄市屏山國小，將於8月代表聯組U12國家代表隊，首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽。

台灣貝比魯斯棒球聯盟對中央社記者表示，不分國中、國小，所有選手一律都要年滿12歲，由新竹縣關西國中籌組代表隊，但第2、3名學校選手也有機會入選代表隊，一同出國參賽。

台灣貝比魯斯棒球聯盟發布新聞稿表示，選拔而出的代表隊，將提前於7月出發，在正式賽事前，先於加拿大溫哥華、美國舊金山2地進行移地訓練，透過寄宿家庭的體驗，讓出國不只是比賽，更有機會感受不同文化的視野與生活。

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台灣貝比魯斯棒球聯盟在國際總部授權下，組織不同年齡層的台灣代表隊，參與國際規模最大的美國貝比魯斯少棒世界大賽，但前2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，台灣U12代表隊今年將是首度參賽。

台灣貝比魯斯棒球聯盟主要服務的對象，是體育科班、傳統強隊之外的孩子；相關賽事皆以台灣偏鄉與社區少棒隊為主體，發展出特殊賽制與獎勵制度，讓許多非科班出身的孩子有更多出賽機會。（編輯：陳仁華）1110605

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