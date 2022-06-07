關西國中將組隊赴美參加貝比魯斯U12世界少棒大賽

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台灣貝比魯斯棒球聯盟在高雄舉行全國U12選拔賽，最後由新竹縣關西國中勝出，將於8月代表聯組U12國家代表隊，首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽。圖為關西國中棒球隊。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年6月7日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）台灣貝比魯斯棒球聯盟，在高雄舉行全國U12選拔賽，最後由竹縣關西國中以7：4擊敗高雄市屏山國小，將共同籌組國家代表隊，參加美國貝比魯斯U12世界少棒大賽。

台灣貝比魯斯棒球聯盟今年的U12選拔賽，在5月30日到6月5日在高雄市立德棒球場舉行，共有來自全國17支球隊報名參賽。最後，總冠軍賽部分，由關西國中以7：4擊敗高雄市屏山國小，將於8月代表聯組U12國家代表隊，首度代表台灣赴美參加貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽。

關西國中棒球隊教練田家安今天向中央社記者表示，美國貝比魯斯U12世界少棒大賽，選手年齡資格需符合滿12歲不滿13歲，因此，從國小6年級與國中1年級學生中挑選參賽。關西國中為國中組冠軍、與屏山國小為國小組冠軍，將共同籌組隊伍，挑選符合年紀資格者參賽，而第2、3名學校選手也有機會入選代表隊，一同出國比賽。

田家安說，關西國中棒球隊在每次面對不同隊伍中，都會調整對戰組合，讓比賽時能順利調度選手，也安排多場模擬情境，加強經驗少的選手對戰經驗。

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新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，關西國中是新竹縣發展棒球的重點學校，透過體育班系統化的運動訓練，跨過偏鄉學校的困境，培育棒球好手，也期許這次到美國出賽，孩子們能展現實力獲佳績，也讓國際看到台灣孩子的實力。

台灣貝比魯斯棒球聯盟（Taiwan Babe Ruth Baseball League）為國際最大少棒組織、美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth Baseball League）在台灣唯一官方認證聯盟組織。（編輯：方沛清）1110607