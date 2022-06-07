SBL選秀會7月中登場 賽制求變翻新

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（中央社記者龍柏安台北7日電）受到台灣2大職業籃球聯盟夾擊，老牌聯盟SBL也出招求變，除早早確定選秀會將於7月18日舉行，賽制也全面翻新，未來例行賽龍頭可直接晉級總冠軍賽，洋將也改回1人為限。

近2年台灣籃壇先後成立P. LEAGUE+與台灣運彩xT1兩大職業聯盟，加上又有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，讓SBL受到不小衝擊。

5月底九太科技對外宣布，因完成階段性任務，宣布退出SBL戰場，再對SBL造成打擊，目前聯盟球團僅剩裕隆納智捷、桃園璞園建築、台灣啤酒與台灣銀行等4隊。

中華籃協今天召開SBL球團會議，4支與會球隊除簽署參賽同意書，也宣示SBL將永續經營、培育更多本土球員的努力目標。

今天會議中也達成多項決議，除確認選秀會將於7月18日舉行，賽制也從上季的雙洋將，再改回單洋將，且恢復外援限高205公分的規定，華裔球員也從現今的2人改回1人，希望藉此能給本土球員更多揮灑空間和機會。

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SBL新賽季每週將僅安排2天賽事，例行賽10循環將劃分成5階段賽，每2個循環為1階段，各階段設置獎金增添球員拚戰動力，例行賽排名之首的球隊將直接晉級冠軍戰，戰績2、3名球隊則得透過季後挑戰賽尋求冠軍賽入場券。

SBL選秀會近期將開放球員報名，本屆選秀順位依據第19季例行賽排名，戰績墊底的璞園將手握狀元籤、其次依序為裕隆、台啤與台銀。（編輯：張芷瑄）1110607