更多編輯台推薦新聞：
中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界
文化

中央社每週好書讀全新改版 品閱書香新視界

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知
生活

MIS-C致死率2%家長別慌 警示症狀、預防方法報你知

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備
國際

特派現場／烏克蘭醫護戰火下留守救孩童 感謝台灣捐款助採購設備

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天
生活

112年行事曆出爐 春節放10天清明連假5天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
誠品信義恐熄燈 大房東統一再取得商場23%持分
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職2/300

測試會報名踴躍 台鋼雄鷹找具職棒資歷教練幫忙

2022/6/8 17:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台鋼雄鷹將於6月13日、15日與16日舉辦為期3天的新人測試會，因報名人數踴躍，領隊劉東洋表示，將邀請具有職棒資歷的教練參與，協助提供意見。

台鋼雄鷹加盟中華職棒後，中職隊伍數擴增至6隊，球隊接下來將積極尋覓合適的選手和教練團成員，並於今天加盟記者會中先公布林振賢接任統籌教練。

台鋼雄鷹原訂6月13日、15日將在高雄市澄清湖棒球場舉辦新人測試會，也因報名人數超乎預期，共457人追尋職棒夢，球團決定在6月16日多辦1天測試會。

劉東洋表示，測試會除了基本身體測試外，主要以實戰為主，將由教練林振賢進行統籌，因參與測試會選手眾多，屆時也會邀請具備職棒資歷的教練一同觀察、提供意見。

談到測試會選才方向，林振賢表示，即戰力選手將瞄準大專球員，而高中生則會鎖定具有潛力球員為主，「大家比較沒注意到的檯面下選手，這些也是我們觀察的重點」。

除了大專、高中球員，林振賢透露，過去已離開職棒的選手，若想要回職棒圈，也會納入考量，但體能和年紀將是觀察重點，預計第一年投入二軍比賽的球員人數約40人（不含擴編選秀），接下來也會向各隊請益。（編輯：張雅淨）1110608

延伸閱讀
台鋼雄鷹成中職第6隊 蔡其昌：有助把餅做大台鋼雄鷹測試會破350人完成報名 約20人具職棒資歷台鋼雄鷹8日加盟中職記者會 將公布統籌教練
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀