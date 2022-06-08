測試會報名踴躍 台鋼雄鷹找具職棒資歷教練幫忙

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台鋼雄鷹將於6月13日、15日與16日舉辦為期3天的新人測試會，因報名人數踴躍，領隊劉東洋表示，將邀請具有職棒資歷的教練參與，協助提供意見。

台鋼雄鷹加盟中華職棒後，中職隊伍數擴增至6隊，球隊接下來將積極尋覓合適的選手和教練團成員，並於今天加盟記者會中先公布林振賢接任統籌教練。

台鋼雄鷹原訂6月13日、15日將在高雄市澄清湖棒球場舉辦新人測試會，也因報名人數超乎預期，共457人追尋職棒夢，球團決定在6月16日多辦1天測試會。

劉東洋表示，測試會除了基本身體測試外，主要以實戰為主，將由教練林振賢進行統籌，因參與測試會選手眾多，屆時也會邀請具備職棒資歷的教練一同觀察、提供意見。

談到測試會選才方向，林振賢表示，即戰力選手將瞄準大專球員，而高中生則會鎖定具有潛力球員為主，「大家比較沒注意到的檯面下選手，這些也是我們觀察的重點」。

除了大專、高中球員，林振賢透露，過去已離開職棒的選手，若想要回職棒圈，也會納入考量，但體能和年紀將是觀察重點，預計第一年投入二軍比賽的球員人數約40人（不含擴編選秀），接下來也會向各隊請益。（編輯：張雅淨）1110608