夢想家無緣總冠軍戰 林俊吉哽咽盼續精進自己

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家無緣總冠軍戰，球員林俊吉今天賽後哽咽表示，季前做了很多準備，盼季後賽表現更好，後續將利用暑假繼續精進自己。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+夢想家季後賽5戰3勝制系列賽賽前以1比2落後，今天歷經二度延長以111比119不敵台北富邦勇士，將總冠軍戰門票拱手讓人。

夢想家總教練朱里雅斯（Kyle Julius）和球員今天賽後出席記者會時，神情都顯得落寞，部分球員發言時則語帶哽咽。

朱里雅斯表示，每個賽季都有結束的時候，總是希望能以贏球做結尾，身為夢想家教練的他，將球員視為兄弟或兒子，在比賽中對於球員賦予信任，「我真的感到很驕傲，能在團隊中擔任教練」。

夢想家季後賽失利，賽季提前結束，朱里雅斯坦言：「最心痛的不是沒把球隊帶到總冠軍賽，而是賽季結束後，沒辦法再與球員每天繼續練球。」

林俊吉從上季菜鳥，到今年再度參與季後賽，他表示，上季首次參加季後賽時心態很畏懼，因此打不好，利用休季期間做了不少準備，希望今年季後賽有所表現，接下來也會趁著暑假精進自己。

對於球隊禁區大將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、李德威今天雙雙6犯提前畢業，是否對比賽影響很大，林俊吉不願找藉口，他強調，場上的球員都很想要贏球，只是最後一些細節沒做好。

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錢肯尼今天出賽近54分鐘，全隊最多，攻下18分，他表示，由於平時訓練紮實，因此對自身體體能有信心，也不時向隊友喊話，他也將今年表現成長歸功於教練和隊友的幫助，「若不看數據，這是職業生涯最開心一個賽季，雖然最後結果不是我們想要，但大家都非常努力了」。

夢想家洋將布依德（Julian Boyd）此役進帳19分、11籃板，對於未能幫助球隊搶下比賽勝利，他也相當懊惱和難過，他自責說：「正規賽的時候，如果可以將對球的保護做得更好就好，比賽就能提前結束」。（編輯：陳仁華）1110612