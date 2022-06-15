味全龍徐若熙不用開刀 有機會下半季末復出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒味全龍隊總教練葉君璋（圖）15日受訪表示，投手徐若熙已進行3次高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，應該不用開刀，保守估計下半季後段有機會歸隊。中央社記者黃巧雯攝 111年6月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）中職味全龍隊新生代火球男徐若熙因手肘韌帶輕微撕裂傷，本季尚未亮相，總教練葉君璋今天表示，徐若熙已打3次PRP，因撕裂情況有癒合，應該不用開刀，有望下半季後段復出。

徐若熙去年菜鳥球季，出賽20場，拿下3勝7敗，投81局，送出98次三振，防禦率3.11，但在季前傳出手肘韌帶輕微撕裂傷，後來接受高濃度血小板血漿（PRP）注射治療，目前已完成3次注射。

葉君璋今天接受媒體聯訪時表示，經檢查徐若熙撕裂傷有癒合，應該不用開刀，後續將觀察徐若熙投球時是否出現不舒服的情況，「如果沒有，應該這個危機就解除」。

葉君璋透露，徐若熙明天起將開始進行簡單傳接球，之後會先進牛棚練投，再過一段時間才會展開實戰，保守估計下半季後段有機會歸隊。

不過，味全龍也相當謹慎，葉君璋強調，不會催徐若熙復出進度，他認為，徐若熙手部健康比比賽還要重要。

另外，味全龍外野手洪瑋漢先前守備時與隊友正面相撞而受傷開刀，葉君璋表示，預計開刀完還需要一個月時間才能開始活動。（編輯：張芷瑄）1110615