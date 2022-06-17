湯瑪士年度防守球員 高國豪連2年入選防守第1隊

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（中央社記者龍柏安台北17日電）PLG總冠軍賽將在明天開打，聯盟今天公布本季年度防守球員獎項，由新北國王洋將湯瑪士獲選，而新竹街口攻城獅本土控衛高國豪，則是連2年入選年度防守第1隊成員。

P. LEAGUE+聯盟今天持續公布年度個人獎項，本季首度來台獻藝的湯瑪士（Thomas Welsh），在首秀就繳出聯盟新紀錄的28籃板，另外帶6次阻攻，優異表現也成功吸引各方眼球。

湯瑪士本季共出賽20場，平均上場時間達37分10秒，場均17.9籃板當中，就有11.7個是防守籃板，另外他還可貢獻1.4阻攻與1抄截，各項防守數據皆名列前矛，也讓他獲選本季年度防守球員。

至於年度防守第1隊成員今天也一併公布，上季就曾入選的攻城獅主控高國豪，今年再次獲選，也是防守第1隊成員當中，唯一的老面孔。

此外除湯瑪士與高國豪外，聯盟防守第1隊成員還包括國王主控李愷諺，聯盟抄截王、高雄鋼鐵人菜鳥後衛陳又瑋，以及福爾摩沙台新夢想家的「台灣女婿」錢肯尼。

聯盟在官方新聞稿中指出，入選的3名後場球員，每人場均都能貢獻至少2.1次抄截，也都可以抓下最少4.2個籃板，其中又以李愷諺的5.8個最多，而高國豪4.4個居次，將可築起後場堅實的一道防線。（編輯：陳政偉）1110617