鄭怡靜強心臟撐過出局危機 WTT挑戰賽挺進8強

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（中央社記者龍柏安台北18日電）決勝局浪費了2個賽末點，還讓對手取得「聽牌」機會，台灣桌球女將鄭怡靜挺過出局危機，以3比2有驚無險淘汰韓國女將李時溫，成功挺進WTT挑戰賽薩格勒布站8強。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。

世界排名29的鄭怡靜，今天遭遇韓國女將李時溫，前3局打完，她以11比8、6比11、11比8，取得2比1優勢。

沒想到第4局鄭怡靜陷入亂流，開局就連失7分，最多以1比10落後，她雖連追4分，仍以5比11棄守，戰局也被扳成2比2平。

決勝局鄭怡靜最多取得9比5領先，不料對手連趕4分再將比數扯平，接下來鄭怡靜兩度超前取得賽末點，卻始終拿不下來，還讓對手在比賽尾聲以12比11逆轉，陷入出局危機。

所幸生死關頭之際，鄭怡靜沒有亂了手腳，而是展現「強心臟」連拿3分逆轉關門，以14比12氣走對手，拿下久違的8強入場券。

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至於台灣「桌球教父」莊智淵今天凌晨同樣歷經5局大戰，才以7比11、11比8、11比7、8比11、11比8擊敗伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamian），同步晉級8強。

值得一提的是，莊智淵在決勝局8比5領先時，對手連續出現翻網與擦邊兩次幸運球，將差距縮小至1分，所幸比賽中的小插曲，沒有影響到莊智淵的氣勢與節奏，他靠著犀利攻勢逼得對手頻頻回擊出台，如願拿下8強門票。（編輯：屈享平）1110618