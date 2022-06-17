林昀儒拍下宇田幸矢 挺進WTT挑戰賽男單8強

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（中央社記者龍柏安台北17日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站次輪，以3比1淘汰世界排名26的日本左撇子好手宇田幸矢，成功晉級8強。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。

左手持拍的宇田幸矢，曾是2020年全日本錦標賽冠軍得主，也是現今日本男單第2號人物，僅次排名第7的「怪物」張本智和。

世界排名第8的林昀儒，生涯和宇田幸矢交手6次，僅在2014年青少年時期首次交鋒吞敗，接下來則是取得對戰5連勝，最近一次交鋒則是在2017亞洲青年桌球錦標賽，當時林昀儒以直落三橫掃對手。

相隔5年再次碰頭，今天戰況異常激烈，前2局雙方領先都在3分內，首局林昀儒在12比13落後下，靠著對手回擊掛網與擊球出台，一口氣連拿3分以15比13驚險拿下。

可惜次局林昀儒7比6領先時出現亂流，被對手打出一波5比1攻勢，讓他以8比11讓出，比賽也回到原點。

所幸歷經前兩局暖身，林昀儒似乎也找回自己節奏，第3局他在4比6落後下，一口氣連拿6分甩開對手，最終以11比7拿下並取得2比1聽牌優勢。

第4局林昀儒又在6比5領先時連拿3分，甩開對手糾纏，加上最終宇田幸矢回擊掛網，讓林昀儒以11比7關門收下勝利，也率先踏進8強。（編輯：郭諭儒）1110617