更多編輯台推薦新聞：
劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己
生活

劉克襄：海外特派員如騎士冒險 見證世界與自己

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮
運動

影片／NBA勇士克服傷兵潮第7度封王 柯瑞激動落淚：我以全隊為榮

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》Fed升息3碼／馬來西亞缺工上百萬人／勇士奪NBA總冠軍...
首頁 / 運動

莊智淵3比0淘汰印度好手 挺進WTT男單4強

2022/6/18 19:08（6/18 19:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
老而彌堅的台灣「桌球教父」莊智淵18日在WTT球星挑戰賽薩格勒布站8強，以3比0完封世界排名34的印度好手吉納納賽卡蘭。（中央社檔案照片）
老而彌堅的台灣「桌球教父」莊智淵18日在WTT球星挑戰賽薩格勒布站8強，以3比0完封世界排名34的印度好手吉納納賽卡蘭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北18日電）老而彌堅的台灣「桌球教父」莊智淵，今天在WTT球星挑戰賽薩格勒布站8強，以3比0完封世界排名34的印度好手吉納納賽卡蘭，今天稍晚將和中國好手向鵬爭決賽門票。

WTT球星挑戰賽本週雙線進行，包括林昀儒、莊智淵與與鄭怡靜等人，都參加克羅埃西亞的薩格勒布（Zagreb）站，至於另一站則是南美秘魯的利馬（Lima）站。

台灣選手在WTT球星挑戰賽薩格勒布站捷報頻傳，稍早台灣一哥林昀儒以3比1淘汰中國小將梁國棟，率先挺進4強，接力登場的莊智淵也成功晉級，今晚10時台灣男單兩大好手都將同時出賽爭取冠軍賽入場券。

世界排名18的莊智淵，在WTT薩格勒布站表現越戰越勇，首役他先以直落三橫掃羅馬尼亞的尤尼斯古（Ovidiu Ionescu），今天凌晨則歷經5局大戰，以3比2擺平伊朗一哥拉米揚（Noshad Alamian）躋身8強。

8強賽莊智淵面對印度一哥吉納納賽卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran），開局就取得4比1領先優勢，雖然對手一度將比分縮小至5比6，接下來莊智淵連拿4分甩開對手，先以11比7拿下。

有別於首局的輕鬆寫意，次局對手展開強力反撲，雙方一路鏖戰至8比8，決勝期莊智淵連拿2分取超前，並成功擋住對手反撲，以11比9再下一城。

取得「聽牌」優勢的莊智淵，第3局更是火力全開，在5比4領先時，靠著一波6比1攻勢成功關門，順利摘下另一張4強入場券。

台灣男單兩大好手8強各自成功闖關，可惜女將鄭怡靜今天則以1比3不敵東京奧運女單銅牌得主、日本名將伊藤美誠，無緣4強。（編輯：吳協昌）1110618

台灣桌球一哥林昀儒18日在WTT球星挑戰賽順利挺進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
台灣桌球一哥林昀儒18日在WTT球星挑戰賽順利挺進4強。（圖取自facebook.com/WTT）
延伸閱讀
林昀儒擊敗中國小將梁國棟 WTT挑戰賽挺進4強鄭怡靜強心臟撐過出局危機 WTT挑戰賽挺進8強莊智淵、彭王維不敵日本組合 WTT挑戰賽8強止步莊智淵WTT支線賽取勝 6年來首度國際賽單打稱冠[影]WTT支線賽 莊智淵與台灣4女將單打進16強WTT支線賽 莊智淵男單過頭關混雙進4強
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族