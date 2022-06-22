賴智垣對前東家投2局無失分 曾豪駒：控球有進步

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（中央社記者黃巧雯桃園22日電）本季轉戰富邦悍將的投手賴智垣，昨天面對前東家樂天桃猿，中繼2局無失分，也讓桃猿總教練曾豪駒相當讚賞，他認為，賴智垣控球進步很多。

中職樂天桃猿昨天出戰富邦悍將，一度以7比4領先，但後來被悍將范國宸揮出3分砲，逆轉戰局，桃猿最終以7比9落敗。

曾豪駒今天賽前接受媒體聯訪時表示，昨天比賽雙方表現都非常好，只是對手有掌握關鍵那一局，他認為，棒球比賽就是這樣，有來有往，就看誰能堅持到最後， 接下來就設法把握後續的賽事。

賴智垣去年季後被桃猿釋出，本季披上悍將戰袍，昨天首度出戰前東家，中繼2局無失分，繼2019月8月3日後再度拿下勝投。

曾豪駒肯定賴智垣昨天表現不錯，「整個控球跟以往來比，進步很多，引誘球都有展現出來，很高興他有進步」。

桃猿今晚將在主場桃園棒球場迎戰統一獅，曾豪駒表示，昨天郭嚴文在擊出個人單場第3支安打後，手疑似有點扭到 ，將視賽前打擊狀況，再決定是否安排郭嚴文上場。（編輯：張雅淨）1110622