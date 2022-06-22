更多編輯台推薦新聞：
家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準
生活

家用快篩判讀 感染科醫師建議15分鐘為標準

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄
國際

俄國諾貝爾獎得主義賣獎章援助烏克蘭 決標價逾30億元創紀錄

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
首頁 / 運動

賴智垣對前東家投2局無失分 曾豪駒：控球有進步

2022/6/22 17:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯桃園22日電）本季轉戰富邦悍將的投手賴智垣，昨天面對前東家樂天桃猿，中繼2局無失分，也讓桃猿總教練曾豪駒相當讚賞，他認為，賴智垣控球進步很多。

中職樂天桃猿昨天出戰富邦悍將，一度以7比4領先，但後來被悍將范國宸揮出3分砲，逆轉戰局，桃猿最終以7比9落敗。

曾豪駒今天賽前接受媒體聯訪時表示，昨天比賽雙方表現都非常好，只是對手有掌握關鍵那一局，他認為，棒球比賽就是這樣，有來有往，就看誰能堅持到最後， 接下來就設法把握後續的賽事。

賴智垣去年季後被桃猿釋出，本季披上悍將戰袍，昨天首度出戰前東家，中繼2局無失分，繼2019月8月3日後再度拿下勝投。

曾豪駒肯定賴智垣昨天表現不錯，「整個控球跟以往來比，進步很多，引誘球都有展現出來，很高興他有進步」。

桃猿今晚將在主場桃園棒球場迎戰統一獅，曾豪駒表示，昨天郭嚴文在擊出個人單場第3支安打後，手疑似有點扭到 ，將視賽前打擊狀況，再決定是否安排郭嚴文上場。（編輯：張雅淨）1110622

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
洋砲不來了 統一獅改鎖定補強洋投