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世錦賽公開水域 卓承齊25K飆第9寫隊史最佳

2022/6/30 19:22
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（中央社記者龍柏安台北30日電）台灣男子泳將卓承齊今天在世界游泳錦標賽公開水域男子25公里決賽，以5小時4分18秒70完賽，名列第9、亞洲排名第1，並寫下台灣男子泳將在世錦賽的最佳參賽成績。

卓承齊是台灣男子前1500公尺自由式與400公尺混合式雙項全國紀錄保持人，近年轉戰公開水域，今年在匈牙利布達佩斯舉行的世界游泳錦標賽，是台灣首次參加公開水域項目，也是卓承齊首次參加25公里的賽事。

「台灣蝶王」王冠閎在今年世錦賽男子200公尺蝶式游進複賽，是台灣男子泳將第1人，最終他在複賽排名15，已寫下新猷，沒想到壓軸登場的卓承齊，則是成功突破前10大關。

卓承齊的教練劉曜彰透露，其實愛徒這次狀況不算太好，因為搭機飛往匈牙利時機位偏小，「他坐上飛機後一路昏睡到終點，完全沒有起身，雙腳血液不循環，導致雙腿腫得跟豬腳一樣」。

所幸抵達後經過治療與舒緩，加上經過27日5K與昨天的10K兩項賽事，卓承齊腳部狀況恢復9成，劉曜彰說：「因為他從沒游過25K，一開始我也擔心會游不完，不過他有依照賽前擬定的策略執行，前6圈都有跟上領先集團，我就比較放心。」

這次卓承齊在25K名列第9，且在參賽的亞洲選手中排名第1，而昨天他在10K決賽，則以1小時55分54秒60名列23，但在亞洲9個參賽國、16名參賽選手中排名第2，依照亞運遴選辦法，他也順利取得杭州亞運參賽入場券。

2天內游完35公里長泳，比賽結束後卓承齊幾乎虛脫，靠著人攙扶才離開岸邊。（編輯：方沛清）1110630

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