蔣少宏滿貫砲助味全龍搶勝 力阻桃猿點燈

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）中華職棒味全龍今天靠著吉力吉撈．鞏冠開轟，加上蔣少宏滿貫砲，以10比3擊敗樂天桃猿，成功力阻桃猿隊點亮上半季封王魔術數字。

暫居龍頭的桃猿隊賽前與第2名統一獅有3場勝差，今天在主場桃園棒球場與味全龍隊交手，桃猿隊若能贏球，將可點亮上半季魔術數字M8。

味全龍郭天信2局上揮出安打帶有2分打點，李凱威延續攻勢，擊出安打、再下一城，龍隊隨後靠著桃猿隊捕手捕逸，進帳1分，以4比0領先；3局上龍隊吉力吉撈．鞏冠揮出陽春全壘打，幫助球隊將比分拉開至5比0。

桃猿隊投手陳冠宇前一次投7局僅失1分，繳出優質先發，卻與勝投擦身而過，今天再戰龍隊，在度過第2、3局亂流後，第7局再度遭遇危機，面對前2名打者，分別被擊出三壘安打和投出觸身球保送。

桃猿隊投手蘇俊璋登板救火，先保送拿莫．伊漾，再三振吉力吉撈．鞏冠，隨後被蔣少宏擊出滿貫砲。

桃猿隊在3局下攻下2分後，7局下再靠著陳晨威右外野平飛安打，送回球隊第3分，追成3比9，味全龍9局上再追加1分，最終以10比3勝出。

味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）投6.2局失3分，僅1分責失分，被敲8安，另有保送、三振各2次，摘下本季第5勝，蔣少宏單場2安、4打點，包括生涯首支滿貫全壘打，賽後獲選單場MVP。

陳冠宇此役投6局失7分，有6分責失分，失分也是中職生涯最多的一役，被敲出9安，包括1轟，吞下本季首敗。（編輯：陳仁華）1110630