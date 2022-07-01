世界盃男籃賽前又傳噩耗 王子綱、林正確診缺戰

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（中央社記者龍柏安台北1日電）世界盃男籃亞洲區資格賽台灣男籃再傳利空噩耗，今天下午3時台灣隊將出戰中國，沒想到賽前又傳出後衛王子綱與中鋒林正都因確診缺賽，也讓教練團手中可用之兵只剩10人。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽第3輪賽事今天在澳洲登場，台灣隊在出發前一天「新台灣人」阿提諾（William Artino）就因PCR檢測後證實確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）報銷，沒想到比賽前又傳出王子綱與林正2名球員確診。

中華籃協透露，林正昨天身體已出現不適，經快篩後結果呈陽性，隨即通報大會再次進行篩檢，結果判定確診，而王子綱則是今天進行快篩也呈陽性反應，因此這個階段共3場賽事，2人都確定無法出賽。

籃協表示，王子綱與林正雙雙確診後，目前依照大會規定留在房間內進行自主隔離，而其他球員與隊職員快篩結果則為陰性，接下來全隊也將每日進行例行性快篩，避免疫情在陣中繼續擴散，並確保其他球員能在健康狀況下，順利打完這次比賽。

隨隊出征的中華籃協副秘書長李雲翔，在得知球員確診後，已立即聯繫外館，而駐墨爾本辦事處也提供相關支援，給予台灣隊最大協助。

根據大會規定，比賽登錄的12名出賽球員名單，需在賽前1天提交，而林正與王子綱原本都在出賽名單內，因確診無法出賽，因此今天台灣隊只剩10名球員應戰中國。（編輯：方沛清）1110701