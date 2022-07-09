楊博軒、胡綾芳不敵世界第1 大馬大師賽4強止步

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（中央社記者龍柏安台北9日電）不止強運也有實力的台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳，今天在馬來西亞羽球大師賽4強，把世界第1的中國組合黃雅瓊、鄭思維逼出一身冷汗，兩人浪費1個寶貴賽末點，以1比2憾負。

2022馬來西亞羽球大師賽是羽球世界巡迴賽超級500系列等級，緊接著馬來西亞羽球公開賽之後登場，楊博軒與胡綾芳歷經3局大戰，以22比20、16比21、20比22惜敗東京奧運銀牌得主黃雅瓊與鄭思維，驚奇之旅劃下句點。

被中國稱為「雅思組合」的黃雅瓊與鄭思維，除是現役世界排名第1，且兩人本季自4月底亞洲羽球錦標賽起，包括泰國公開賽、印尼大師賽、印尼公開賽與馬來西亞公開賽，連5站摘冠，強勢拉出28連勝。

而胡綾芳與楊博軒在這次馬來西亞大師賽，不僅表現亮眼，也有強運加身，首輪日本組合退賽，讓兩人直接晉級次輪，接著以直落二橫掃世界排名25的香港組合，成功挺進8強。

胡綾芳與楊博軒在8強賽，原要面對東奧金牌組合、中國的黃東萍與王懿律，沒想到對手賽前因身體不適，再次宣布退賽，讓兩人直達4強，也寫下合拍以來的最佳成績。

今天首局胡綾芳在前場靈活的分球，讓對手吃足苦頭，泰半時間都握有領先，在局末雙方一度打成20比20平，台灣組合靠著對手失誤連拿2分，先以22比20拿下。

次局戰況陷入膠著，雙方共7度打平，在16比16平之際，台灣組合連丟5分，以16比21讓出，雙方以1比1打平。

關鍵決勝局，雙方鏖戰至19比19平，對手回擊掛網讓台灣組合取得賽末點「聽牌」優勢，可惜卻沒能一鼓作氣拿下勝利，反讓對手再次追平，接著對方又出現翻網的幸運球取得超前。

可惜楊博軒最後回擊未能過網，台灣組合以20比22遺憾地讓出勝利與決賽門票。（編輯：陳政偉）1110709