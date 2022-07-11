曾子祐有望成台鋼狀元 中職選秀挑戰入選人數新高

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒選秀會今天登場，新球隊台鋼雄鷹加入、選秀會上多一張桌子，參選人數185人為史上新高，游擊手曾子祐狀元呼聲高，6支球隊有機會改寫2019年最多63人入選的紀錄。

中華職棒年度新人選拔會將於今晚6時30分在台中舉行，新球隊台鋼雄鷹加入讓許多球員看見更多希望、決定挑戰職棒窄門，今年185人符合參選資格，改寫人數新高紀錄，台鋼雄鷹手握狀元籤，前4輪在各隊完成指名後可以再多選1人。

台鋼雄鷹落腳高雄，目前教練團成員包括統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖預計都會出席選秀會，林振賢先前接受媒體訪問時曾透露，選秀會預計選30人左右，之後加讓戰力外球員、年底擴編選秀，第一年約會有40名球員。

台鋼雄鷹一切從零開始，首年打二軍賽事，通盤考量養成與戰力規劃，今年參選球員中最佳游擊手曾子祐狀元呼聲高，若曾子祐成為台鋼狀元，將是繼2019年味全龍隊劉基鴻後，再出現高中內野手當中職選秀狀元。

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台鋼預計選入30名球員，今年參選人數多卻被評價為「選秀小年」，各隊可能6至7輪就會收手，但6隊參加選秀，還是有機會挑戰2019年63人獲指名的最多人數紀錄。

台鋼雄鷹是狀元籤，接下來依序選秀順位為味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，除了曾子祐外，具旅外資歷的投手林凱威、高中投手黃保羅、捕手宋嘉翔、二壘手黃勇傳都被視為首輪熱門人選；同樣有旅外資歷的徐基麟、宋文華也有機會挑戰前段輪次。（編輯：管中維）1110711