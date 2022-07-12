兄弟洋投牧田和久登錄一軍 以中繼為主

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中職中信兄弟洋投牧田和久（Makita Kazuhisa）12日登錄一軍，將先以中繼為主，談到被通知上一軍，牧田和久透露，「完全是意料之外」，但他強調，先前已準備好自己，隨時可以在一軍出賽。中央社記者黃巧雯攝 111年7月12日

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（中央社記者黃巧雯新北12日電）中信兄弟洋投牧田和久今天登錄一軍，總教練林威助透露，牧田和久目前以擔任中繼為主，而另名洋投泰迪由於投球機制還需要調整，因此下二軍。

兄弟洋投牧田和久（Makita Kazuhisa）來自日本，為「低肩投球型」投手，有「和製潛水艇」之稱，擁有日本職棒、美國職棒資歷。

牧田和久今天現身一軍，並正式登錄，總教練林威助賽前接受媒體聯訪時表示，牧田和久將先以中繼為主，最多2局。

牧田和久表示，先前已在二軍出賽，由於很久沒有實戰比賽，因此有一點緊張，他自認狀況還不錯，希望控球可以再更好。

談到被通知上一軍，牧田和久透露，「完全是意料之外」，但他強調，先前已準備好自己，隨時可以在一軍出賽。

另外，兄弟另一名洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）昨天下二軍，林威助解釋，主要是因為泰迪近幾場登板壓制力不佳，還需要再調整一下投球機制。（編輯：謝雅竹）1110712