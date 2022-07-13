德保拉連2場完封勝 兄弟擊敗統一獅

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）中華職棒中信兄弟洋投德保拉今天完投9局無失分，連2場完投完封勝，加上王威晨單場3安打猛打賞，聯手以2比0擊敗統一獅，收下2連勝。

獅隊投手潘威倫相隔超過3週再度登板先發，今天作客台中洲際棒球場，對戰中信兄弟，兄弟則派出洋投德保拉（Jose De Paula）捍衛主場。

兄弟洋砲福來喜（Francisco Pena）3局下率先敲安，回歸一軍後，連續3場都有安打表現，隨後岳東華、王威晨安打串連，幫助球隊先馳得點。兄弟5局下靠著連續3支安打與陳文杰高飛犧牲打，再添1分，最終就以2比0勝出。

德保拉今天度過首局亂流後回穩，完投9局用122球，送出1次保送和6次三振，且無失分，僅被獅隊打者陳傑憲、胡金龍、陳重羽合計擊出3支安打，成功壓制獅隊打線。

德保拉連續2場出賽都繳出完投完封勝，收下第7勝，本季第6度獲選單場MVP。

兄弟打線合計擊出9支安打，王威晨包辦3支，且貢獻1打點，近期手感火燙，連4場有雙安的表現。（編輯：張雅淨）1110713