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落後5分沒放棄 林雅雯分享世運會逆轉奪銅關鍵

2022/7/18 11:48（7/18 12:20 更新）
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台灣合球代表隊18日在伯明罕世界運動會銅牌戰，以23比22逆轉擊敗德國，拿下銅牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月18日
台灣合球代表隊18日在伯明罕世界運動會銅牌戰，以23比22逆轉擊敗德國，拿下銅牌。（體育署提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年7月18日
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）儘管無緣世運會決賽，讓台灣合球代表隊有點遺憾，但選手銅牌戰重新打起精神，逆轉擊敗德國，扮演重要角色的林雅雯點出致勝關鍵，即使一度落後5分，大家眼神裡卻沒有放棄。

台灣合球代表隊世運會4強賽以18比19不敵比利時，落入銅牌戰，但全隊展現要帶回獎牌的企圖心，面對德國隊，克服上半場一度落後5分的劣勢，靠著林雅雯關鍵進球，以23比22逆轉獲得勝利，拿下銅牌；台灣代表團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下出征，本屆世運會合計拿下1金、6銀、6銅。

林雅雯銅牌戰扛下得分重任，攻下全隊最高的8分，談到比賽倒數2分35秒，接獲隊友陳沁傳球，投進銅牌戰致勝分，體育署發布新聞稿引述林雅雯說法，她表示，當下只有一個念頭就是不想輸掉比賽，「我和陳沁學姐也是多年搭檔，她告訴我，我只要專心進攻就好，很感謝我的隊友給我很大的信心，讓我沒有任何顧慮去完成任務。」

林雅雯坦言，儘管昨天回去大家彼此互相鼓勵，但無緣金牌的遺憾情緒未在賽前完全散去，「不過上了場還是努力得分、提振士氣」。

台灣隊上半場一度落後5分，不過林雅雯發現，「大家的眼神裡沒有放棄，這是我們致勝的關鍵」。

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今年是林雅雯參加的第3屆世運會，她說，以前只要專注投籃，現在則要扛起帶領年輕小將的責任，世運會也帶給她不少收穫，除了見證了自己的成長，這面銅牌也是對她球員生涯的再一次肯定。

看著4強賽輸給比利時後，隊員們落下悔恨的淚水，今天逆轉戰勝德國隊，大家又哭成淚人，教練謝芳怡也陪著球員經歷過程，她說：「看見老將們帶著新人前進，新人們也沒有初出茅廬的膽怯，真的很感動。」（編輯：卞金峰）1110718

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